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Тульские новости

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«Тулица» презентовала новую игровую форму на сезон

«Тулица» презентовала новую игровую форму на сезон

Новый сезон женской Суперлиги стартует 3 октября, в этот день «Тулица» сыграет с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга.

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