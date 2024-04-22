Казанда җиңел машина күлгә төшеп киткән😱 Юл чатында машинасы шуып китә, берничә дистә метр ара узгач, машина: https://intertat.
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Казанда җиңел машина күлгә төшеп киткән😱 Юл чатында машинасы шуып китә, берничә дистә метр ара узгач, машина: https://intertat.