В Екатеринбурге задержали депутата городской думы

В Екатеринбурге полиция задержала депутата городской думы, кандидата в Госдуму и областное заксобрание от партии «Яблоко», политолога Константина Киселева.
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