Йеменские хуситы нанесли удар по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой, израильская ПВО оказалась бессильна Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по территории Израиля.
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Йеменские хуситы нанесли удар по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой, израильская ПВО оказалась бессильна Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по территории Израиля.
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