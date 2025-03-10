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Царьград

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Мишустин одобрил три новые экономические зоны с инвестициями свыше 1,5 млрд рублей

Мишустин одобрил три новые экономические зоны с инвестициями свыше 1,5 млрд рублей

Премьер Михаил Мишустин подписал постановления о создании трёх новых особых экономических зон: «Вологодская», «Большой Серпухов» и «Новосибирск».

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