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Аутоантитела к NMDA-рецептору связали с более легкими психическими последствиями ЧМТ

Исследование американских ученых показало, что уровень естественных аутоантител к NMDA-рецептору до черепно-мозговой травмы может быть связан с тяжестью последующих психиатрических симптомов.

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