Школьники Смоленска придумали международный образовательный проект

В нем могут принять участие ребята из России и Белоруссии По инициативе смоленских ребят из регионального отделения «Движения первых» в России и Беларуси проходит образовательный проект «Под открытым небом».
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