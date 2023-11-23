РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Ну , понять Египет можно..если вспомнить историю бегства евреев в Египет и что там было...ну а если учесть, что палес...Президент Египта ...
  • Валентин Щербаков
    После освобождения нами укры прекратится наглая риторика Штатов и успокоится гейропа.....Сами приползут....«Железный занавес...

В Челябинске столкнулись маршрутка и внедорожник. Есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись маршрутка и внедорожник. Есть пострадавшие

Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП с внедорожником и маршруткой. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла накануне, 22 ноября, в 16:05 напротив дома №335 по проспекту Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх