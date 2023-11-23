В Челябинске столкнулись маршрутка и внедорожник. Есть пострадавшие

Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП с внедорожником и маршруткой. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла накануне, 22 ноября, в 16:05 напротив дома №335 по проспекту Победы.