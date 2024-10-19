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Царьград

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Зеленский заговорил о "плане Б" после реакции Запада на "план победы"

Зеленский заговорил о "плане Б" после реакции Запада на "план победы"

По словам главы киевского режима, "план Б" заключается в ожидании перемен в политике СШАУкраина, получив неодобрительную реакцию НАТО на "план победы", теперь думает о реализации "плана Б".

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