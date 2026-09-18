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Пронедра

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«РГ» пишет о развитии мирового топливного кризиса по наихудшему сценарию

«РГ» пишет о развитии мирового топливного кризиса по наихудшему сценарию

Мировой нефтяной рынок столкнулся с новым риском масштабного сокращения поставок после атаки на саудовский нефтепровод «Восток — Запад».

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