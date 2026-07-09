Мегамаркет: заказы на мужские кольца выросли в четыре раза за год

Летом россияне чаще покупают ювелирные украшения в подарок на выпускные и свадьбы. На фоне сезонного спроса количество заказов на женские часы на Мегамаркете выросло в 3,5 раза год к году, а на мужские кольца — в 4 раза, сообщили "Газете.
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