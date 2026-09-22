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Регионы России

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Vivo официально анонсировала выход смартфона V80 с гигантской батареей и 144 Гц экраном

Vivo официально анонсировала выход смартфона V80 с гигантской батареей и 144 Гц экраном

В основе фотосистемы лежит основной 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700V с оптической стабилизацией изображения.

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