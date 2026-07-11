Во Львове арестовали ещё троих участников беспорядков против ТЦК Суд во Львове арестовал ещё троих участников беспорядков в Сиховском райо.
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Во Львове арестовали ещё троих участников беспорядков против ТЦК Суд во Львове арестовал ещё троих участников беспорядков в Сиховском райо.
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