Чувствовались толчки: в Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщило МЧС России по республике на официальном сайте. «Поступила информация о том, что в 05:18 (по московскому времени) зарегистрировано сейсмособытие на территории Тункинского района», — отметили в ведомстве.
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