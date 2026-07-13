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Чувствовались толчки: в Бурятии произошло землетрясение

Чувствовались толчки: в Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение. Об этом сообщило МЧС России по республике на официальном сайте. «Поступила информация о том, что в 05:18 (по московскому времени) зарегистрировано сейсмособытие на территории Тункинского района», — отметили в ведомстве.

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