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Куинн Хьюз – главный претендент на «Норрис» по итогам четверти сезона НХЛ, Макар – 2-й, Хедман – 3-й (NHL.com)

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате.

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