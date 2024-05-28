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В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

Нет. Это вам не почудилось. Так и есть. И инициаторы преподносят это как достижение. Вот что официально сообщают: В Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) открыл курс лекций по религиозному этикету и основам этики для понимания пациентов из мусульманских стран.

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Комментарии
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Наталия
Лезут со своими нормами шариата во все щели! Это называется ползучей оккупацией. Видимо, хорошо заплатили нашим адептам исламизации  России из верхних эшелонов власти. И время для активизации этих действий  выбрано именно сейчас не просто так, а с умыслом. Пока основное внимание людей и СМИ приковано к событиям на фронте, постепенно проталкивают свою основную задачу,  превращение России в мусульманское государство.
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9 час.
юф
юра федулов
А как жили до сих пор в СССР и сегодня в РФ коренные российские мусульмане татары, башкиры? А тувинцы? Их что, лечили по законам шариата? Что за бред вдалбывают нам эти муфтии? На них есть управа?
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7 час.
виктор матвеев
Не Россия сходит с ума а наш Президент и Госдума.
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7 час.

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