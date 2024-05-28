В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

Наталия Лезут со своими нормами шариата во все щели! Это называется ползучей оккупацией. Видимо, хорошо заплатили нашим адептам исламизации России из верхних эшелонов власти. И время для активизации этих действий выбрано именно сейчас не просто так, а с умыслом. Пока основное внимание людей и СМИ приковано к событиям на фронте, постепенно проталкивают свою основную задачу, превращение России в мусульманское государство.

юф юра федулов А как жили до сих пор в СССР и сегодня в РФ коренные российские мусульмане татары, башкиры? А тувинцы? Их что, лечили по законам шариата? Что за бред вдалбывают нам эти муфтии? На них есть управа?