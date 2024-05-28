Нет. Это вам не почудилось. Так и есть. И инициаторы преподносят это как достижение. Вот что официально сообщают: В Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) открыл курс лекций по религиозному этикету и основам этики для понимания пациентов из мусульманских стран.
В России начинают учить врачей работать по нормам шариата
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Лезут со своими нормами шариата во все щели! Это называется ползучей оккупацией. Видимо, хорошо заплатили нашим адептам исламизации России из верхних эшелонов власти. И время для активизации этих действий выбрано именно сейчас не просто так, а с умыслом. Пока основное внимание людей и СМИ приковано к событиям на фронте, постепенно проталкивают свою основную задачу, превращение России в мусульманское государство.
Ответить
9 час.
юф
юра федулов
А как жили до сих пор в СССР и сегодня в РФ коренные российские мусульмане татары, башкиры? А тувинцы? Их что, лечили по законам шариата? Что за бред вдалбывают нам эти муфтии? На них есть управа?
Ответить
7 час.
виктор матвеев
Не Россия сходит с ума а наш Президент и Госдума.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии