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Мэрия Новосибирска не согласовала расширение мечети на улице Фрунзе

Мэрия Новосибирска не согласовала расширение мечети на улице Фрунзе

На территории религиозного учреждения хотели построить помещение для омовения тел усопших, трапезный зал и молельную комнату.

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