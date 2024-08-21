Демпартия официально утвердила Харрис кандидатом в президенты на выборах в США

По итогам состоявшегося формального голосования вице-президент США Камала Харрис была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщает CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии