«Кто реально стоит за Тахминой Самадовой?»: Её поймали при получении квартиры, но покровители из верхушки спасли её

Avia.pro - СМИ В подмосковных Мытищах разгорелся скандал вокруг Тахмины Самадовой, многодетной матери из Таджикистана, которая получила жилищный сертификат на 24 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- За удары по Москве наказали Турцию и Париж. Впервые убиты особые чиновники НАТО. Ад в Сумах, Киеве, Одессе
- Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали
- Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа
Свежие комментарии