Bloomberg: Киев разочарован в премьере Британии Стармере

Киев разочарован «осторожным» подходом премьер-министра Британии Кира Стармера к помощи Украине, британский политик, в свою очередь, рассчитывает укрепить свою репутацию «защитника» Украины и планирует объявить о выделении стране нового пакета помощи.
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