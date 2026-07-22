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Царьград

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Залужный заявил о сложностях для нового главкома ВСУ Драпатова

Залужный заявил о сложностях для нового главкома ВСУ Драпатова

Вчера Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначил Михаила Драпатова, заявив о сложностях на его посту.

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