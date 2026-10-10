Биологи «заглянули» в геном 194-летней черепахи и нашли возможный ключ к ее долголетию

Авторы нового исследования изучили геном и эпигенетические характеристики одной исключительно старой черепахи, сопоставили их с данными четырех других особей и предложили возможное объяснение ее долголетия.
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