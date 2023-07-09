Парламентская газета

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Две трети спортивных секций в России могут закрыться

Две трети спортивных секций в России могут закрыться

Для организаций, реализующих программы спортивной подготовки, хотят продлить сроки лицензирования, а юниоров — защитить от исключения из спортшкол.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Мне понравилось: &quot;Министерства стараются решить проблему со спортивными объектами, которые не могут получить лицензию&quot;, я прямо увидел эти толстые, потные рожи, которые &quot;стараются решить проблему&quot; и, конечно же, в силу объективных причин у них них@я не получится.
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