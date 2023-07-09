Две трети спортивных секций в России могут закрыться

Владимир Андрианов

Мне понравилось: "Министерства стараются решить проблему со спортивными объектами, которые не могут получить лицензию", я прямо увидел эти толстые, потные рожи, которые "стараются решить проблему" и, конечно же, в силу объективных причин у них них@я не получится.