Для организаций, реализующих программы спортивной подготовки, хотят продлить сроки лицензирования, а юниоров — защитить от исключения из спортшкол.
Две трети спортивных секций в России могут закрыться
Комментарии
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Владимир Андрианов
Мне понравилось: "Министерства стараются решить проблему со спортивными объектами, которые не могут получить лицензию", я прямо увидел эти толстые, потные рожи, которые "стараются решить проблему" и, конечно же, в силу объективных причин у них них@я не получится.
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