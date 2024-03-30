Депутат Госдумы Дмитрий Белик: в Крыму найдут противоядие от ракет ATACMS

Депутат Госдумы и член комитета по международным делам от Севастополя Дмитрий Белик заявил агентству РИА Новости, что на полуострове Крым ищут средства для противодействия американским дальнобойным ракетам ATACMS.
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