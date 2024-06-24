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Песков: РФ понимает, кто стоит за атаками по Крыму и кто обеспечивает пуски

Песков: РФ понимает, кто стоит за атаками по Крыму и кто обеспечивает пуски

Российская Федерация понимает, кто стоит за атаками по Крымскому полуострову и кто обеспечивает пуски ракет.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
РФ точно также понимало, кто взорвал СП-2, понимает и знает, кто вооружает бандеровских чертей, десятый год убивающих мирное население. РФ понимает что американские беспилотники являются звеном в цепочке управления ракеткми атакующими Крым.  Только что толку, что знает и понимает.  Безнаказанность поощряет американских террористов также убивать россиян на российской территории.  А когда же &quot;.... по центрам принятия решений&quot;!?   Когда будут валить американские беспилотники и спутники, наводящие американские ракеты!?  Когда обеспечим возможность хуситам утопить американский авианосец в ответ на террористические акты США на российской территории!?  Дайте хуситам или тому, кто сможет,  гиперзвук и обеспечьте всё необходимое, чтобы не промахнулись.  Сколько можно &quot;сопли жевать&quot; и тем самым провоцировать мировых террористов на массовые убийства россиян!?.
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