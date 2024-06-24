Песков: РФ понимает, кто стоит за атаками по Крыму и кто обеспечивает пуски

Александр Лагуткин

РФ точно также понимало, кто взорвал СП-2, понимает и знает, кто вооружает бандеровских чертей, десятый год убивающих мирное население. РФ понимает что американские беспилотники являются звеном в цепочке управления ракеткми атакующими Крым. Только что толку, что знает и понимает. Безнаказанность поощряет американских террористов также убивать россиян на российской территории. А когда же ".... по центрам принятия решений"!? Когда будут валить американские беспилотники и спутники, наводящие американские ракеты!? Когда обеспечим возможность хуситам утопить американский авианосец в ответ на террористические акты США на российской территории!? Дайте хуситам или тому, кто сможет, гиперзвук и обеспечьте всё необходимое, чтобы не промахнулись. Сколько можно "сопли жевать" и тем самым провоцировать мировых террористов на массовые убийства россиян!?.