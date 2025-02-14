ЗРК 2К11 «Круг»: технические решения и технологическое наследие

Самоходная пусковая установка 2П24 комплекса «Круг» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи В феврале 1965 года на вооружение войск противовоздушной обороны Советской армии был принят новейший зенитный ракетный комплекс 2К11 «Круг».