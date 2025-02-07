Два пенсионера из Архангельска стали жертвами аферистов, представившихся энергетиками

В столице Поморья зарегистрированы новые случаи, в которых мошенники использовали такую схему обманаК полицейским обратились несколько пострадавших, среди которых 65-летняя женщина из Ломоносовского округа и 74-летняя пенсионерка из Октябрьского округа.