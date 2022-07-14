В Челябинске за 314 млн рублей планируют круглосуточно расширять улицу Худякова

В Челябинске мэрия объявила подрядчика, который будет заниматься расширением улицы Худякова. Эту работу за 314 млн рублей взялась провести компания "Урал-Сервис-Групп", которая сорвала сроки строительства набережной возле филармонии в 2020 году.