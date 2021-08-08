Игорь Поночевный. Есть у революции начало!

Политика как она естьПолитикаИгорь Поночевный. Есть у революции начало! Началось все с эвакуатора. Теперь уже не разобрать, кто был прав, но только загнали менты эту машину на платформу.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНИсполнения подобного сценария осталось ждать недолго. Недовольных ситуацией в стране, как экономической, так и социально - политической достаточно. Не хватает, пока что, только организующего фактора.Тамара ФроловаБоже, как хорошо, что больше некому. Ну а таких чокнутых у нас мизерное количество, как бы не хотелось авторуРауф РастовВот так незаметно и тихой сапой распахивается Окно Овертона. Подобными статейками можно посеять деструктивные идеи натуралистичным и как бы юмористическим описанием какой-то гипотетической сцены противоборства с властью, создав иллюзию, что это очень просто и совсем не страшно–нужно только набраться решимости. Спровоцировать соответствующие комментарии, которые чем-то дополнят этот деструктивный настрой (например, сожалением об отсутствии организующего фактора) и таким образом можно постепенно создавать революционную разруху в головах наивных и доверчивых читателей, а там, глядишь, и до майданов станет совсем недалеко.Валерий ПашнинУ автора явно что то с головой. Требуется медицинский диагноз.Комментировать
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