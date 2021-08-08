Политика как она есть

37 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Домнин
    Да. Особенно познавшие. Не секрет, что возвращаются и те, кто познал там жизнь. И медом там не намазано. Но у меня бо...«Я отказался от е...
  • Лада Мира
    "Что и говорить? К русским там всегда относились как к второму сорту." Достаточно этих строк. Зачем же так много пис...«Я отказался от е...
  • Дмитрий Демочкин
    Вот вы и представились.) Пока оскорбления только от вас! Хотя...... понимаю.....деменция,увы. Логики у той собачки, в...Православный акти...

Игорь Поночевный. Есть у революции начало!

Игорь Поночевный. Есть у революции начало!

Началось все с эвакуатора. Теперь уже не разобрать, кто был прав, но только загнали менты эту машину на платформу.

Вернуться к статье
44
Обсудить
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Исполнения подобного сценария осталось ждать недолго. Недовольных ситуацией в стране, как экономической, так и социально - политической достаточно. Не хватает, пока что, только организующего фактора.
Тамара Фролова
Боже, как хорошо, что больше некому. Ну а таких чокнутых у нас мизерное количество, как бы не хотелось автору
Рауф Растов
Вот так незаметно и тихой сапой распахивается Окно Овертона. Подобными статейками можно посеять деструктивные идеи натуралистичным и как бы юмористическим описанием какой-то гипотетической сцены противоборства с властью, создав иллюзию, что это очень просто и совсем не страшно–нужно только набраться решимости. Спровоцировать соответствующие комментарии, которые чем-то дополнят этот деструктивный настрой (например, сожалением об отсутствии организующего фактора) и таким образом можно постепенно создавать революционную разруху в головах наивных и доверчивых читателей, а там, глядишь, и до майданов станет совсем недалеко.
Валерий Пашнин
У автора явно что то с головой. Требуется медицинский диагноз.

Картина дня

наверх