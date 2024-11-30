НАТО не стала спасать Киев, когда его потрошили русские ракеты

михаил некрасов

И ВРЕМА ПОКАЖЕТ ЧТО ИМЕННО ОНИ НАТО И ГАЦИКИ ПОНИМАЮТ СИЛУ И ДРУГОГО ВАРИАНТАТ НЕИДАНО .. И ЭТИМ ВРЕМЕНЕМ НАУКА ВОЙНЫ ПОКАЗАЛО ЧТО ТРАМПА И НАТО ДЕРЖАТЬ В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ. И ДИКТОВАТЬ НАМ ИМ СВОИ УСЛОВИЕ С ПОМОЩЬЮ НАШИМИ СИЛАМИ АРМИИ И СИЛАМИ ВЫСШЕГО РАЗУМА.. И Я КАК человек делаюзий погоду.. об этом предупреждал .