Накануне российские ударные средства: «Герани», крылатые ракеты, «баллистика» делали с Украиной всё, что хотели.
НАТО не стала спасать Киев, когда его потрошили русские ракеты
Комментарии
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михаил некрасов
И ВРЕМА ПОКАЖЕТ ЧТО ИМЕННО ОНИ НАТО И ГАЦИКИ ПОНИМАЮТ СИЛУ И ДРУГОГО ВАРИАНТАТ НЕИДАНО .. И ЭТИМ ВРЕМЕНЕМ НАУКА ВОЙНЫ ПОКАЗАЛО ЧТО ТРАМПА И НАТО ДЕРЖАТЬ В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ. И ДИКТОВАТЬ НАМ ИМ СВОИ УСЛОВИЕ С ПОМОЩЬЮ НАШИМИ СИЛАМИ АРМИИ И СИЛАМИ ВЫСШЕГО РАЗУМА.. И Я КАК человек делаюзий погоду.. об этом предупреждал .
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8 час.
Сергей Тюрин
Реакция хохлiв на пэрэмогу, объявленную в их же СМИ: - Веруем, бо дебiлы.
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8 час.
vagas Karlito
Орали скакали, без виз без виз!)Ну чего сидят то в дуркаине раз без виз?))Доскакать не могут?))
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6 час.
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