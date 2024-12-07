Мытье автомобиля зимой: особые нюансы и рекомендации

Зимой уход за автомобилем требует особого внимания и тщательности. Никто не может поспорить с тем, что в холодное время года мытье машины становится настоящим искусством, ведь оно связано не только с эстетической стороной, но и с безопасностью водителя и пассажиров.
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