В «Ф-1» внезапный дебютант: сын легенды MotoGP. Ради его тестов выгнали бывшего лидера

Дикие решения «Альпин». В последнее время в «Формуле-1» каждый день возникают скандалы: перед заключительным Гран-при сезона в Абу-Даби четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и глава Ассоциации пилотов Гран-при Джордж Расселл внезапно обменялись оскорблениями и обвинениями через прессу.