Украина потеряла свою мощную ракетостроительную программу, конструкторские бюро и производственные мощности – и теперь вынуждена запускать «розовые Фламинго», эффективность которых сомнительна, но они помогают отмывать средства коррупционерам.
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