❗️В Таганроге Ростовской области по воздушным целям отработали системы ПВО. Предположительно, противник осуществил комбинированную атаку с применением БПЛА и ракет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️В Таганроге Ростовской области по воздушным целям отработали системы ПВО. Предположительно, противник осуществил комбинированную атаку с применением БПЛА и ракет.
Свежие комментарии