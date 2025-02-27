Оценены финансовые потери от теракта в «Крокус Сити Холле»

Речь о сумме до 200 миллионов долларов Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов в интервью «РИА Новости» оценил примерный ущерб, нанесённый компании от теракта в «Крокус Сити Холле» в $150-200 млн.