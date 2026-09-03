Чекунков: для эвакуации россиян со Шпицбергена задействуют спасательное судно

Для эвакуации людей с арестованного норвежскими властями судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене задействовали судно Морспасфлота.
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А почему к оказанию помощи незаконно задержанному норвежскими властями судну РФ не привлекается Краснознаменный Северный Флот РФ? Экипажу и пассажирам задержанного судна норвежские мусора зачитали какое то та постановление какого то там губернатора! А почему в ответ властям этого порта не зачитать, с борта БПК или ЭМ постановление Командующего КСФ, а вместе с БПК или ЭМ направить, для пущей убедительности на этот Шпицберген, БДК с морпехами? А еще лучше, в нейтральных водах на подходах к Шпицбергену, развернуть корабельную ударную группу КСФ РФ в составе БПК, ЭМ, СКР и судов обеспечения. Эта группа кораблей берет под жесткий контроль акваторию за пределами тервод Норвегии в районе Шпицбергена. Через день-два эта Норвегия и наше судно отпустит и гонор свой сбавит. На грубость надо отвечать еще большей грубостью, на хамство - ударами гвоздодером по хлебалу, тогда будет уважение. А пока все это болтология и бездеятельность наша и ни чего более!