Figaro: в ВСУ заявили, что маневр России сорвал Киеву план контрнаступления

В день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооруженные силы Украины планировали нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российские военнослужащие, заранее зная об этом намерении, решили перебросить свои войска, тем самым с самого начала нарушив планы украинской армии.
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