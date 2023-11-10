Figaro: в ВСУ заявили, что маневр России сорвал Киеву план контрнаступления

В день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооруженные силы Украины планировали нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но российские военнослужащие, заранее зная об этом намерении, решили перебросить свои войска, тем самым с самого начала нарушив планы украинской армии.