🚰 Феодосия частично останется без воды 13 мая По информации ГУП РК «Вода Крыма», из-за ремонтных работ водоснабжение будет ограничено с 8:30 до 17:00.
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🚰 Феодосия частично останется без воды 13 мая По информации ГУП РК «Вода Крыма», из-за ремонтных работ водоснабжение будет ограничено с 8:30 до 17:00.