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НХЛ. «Вашингтон» — «Каролина». Прямая трансляция: смотреть онлайн

НХЛ. «Вашингтон» — «Каролина». Прямая трансляция: смотреть онлайн

В субботу, 21 декабря, в США состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет на своем льду «Каролину».

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