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Товарищеские матчи. «Реал» встретится с «Тенерифе», «Олимпиакос» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи

«Реал» сыграет с «Тенерифе», «Олимпиакос» встретится с «Црвеной Звездой».  Товарищеские матчи Арис – Маккаби Тель-Авив 11 сентября.

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