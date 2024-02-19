Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции предприятия ИЗТС в Иванове

Надзорный орган хочет пересмотреть решение о приватизации завода.«Коммерсант» раскрыл подробности иска Генеральной прокуратуры России, которая намеревается вернуть в госсобственность Ивановский завод тяжелого станкостроения.
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