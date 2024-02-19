Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 211 подписчиков

Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции предприятия ИЗТС в Иванове

Генпрокуратура потребовала вернуть государству акции предприятия ИЗТС в Иванове

Надзорный орган хочет пересмотреть решение о приватизации завода.«Коммерсант» раскрыл подробности иска Генеральной прокуратуры России, которая намеревается вернуть в госсобственность Ивановский завод тяжелого станкостроения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх