Какие слова выводят россиян из себя: в лидеры выбился «кринж»Россияне назвали слова и выражения, которые сильнее всего раздражают в русском языке.
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