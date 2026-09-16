Former Philippine President Rodrigo Duterte makes appearance at ICC for health hearing

Former Philippine President Rodrigo Duterte appeared in the International Criminal Court on Wednesday in The Hague, the Netherlands.
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