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Former Philippine President Rodrigo Duterte makes appearance at ICC for health hearing

Former Philippine President Rodrigo Duterte appeared in the International Criminal Court on Wednesday in The Hague, the Netherlands.

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