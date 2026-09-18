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Атака на Кубань! Беспилотники повредили школьный спортзал и дома в разных районах

Атака на Кубань! Беспилотники повредили школьный спортзал и дома в разных районах

Во многих муниципальных образованиях орали сирены. Так, включения были в Краснодаре, Крымском районе, Кропоткине, Армавире.

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