Тренер Гладилин заявил, что "Зениту" повезло выиграть РПЛ

Бывший тренер московского "Динамо" и "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что бело-голубые вряд ли смогут в ближайшее десять лет претендовать на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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