В ходе семейной ссоры муж толкнул женщину в огонь

Жуткая ситуация с нанесением тяжких телесных повреждений случилась в ходе семейной ссоры. «Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно нанёс своей супруге удары в область лица.
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