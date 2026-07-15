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Аргументы недели

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В ходе семейной ссоры муж толкнул женщину в огонь

В ходе семейной ссоры муж толкнул женщину в огонь

Жуткая ситуация с нанесением тяжких телесных повреждений случилась в ходе семейной ссоры. «Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно нанёс своей супруге удары в область лица.

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