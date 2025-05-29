Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации об уголовном преследовании жителя Краснодарского края, пытавшегося защитить семью от нападения

В средствах массовой информации сообщается о намерении обратиться к главе ведомства с просьбой разобраться в привлечении к уголовной ответственности жителя Краснодарского края, защищавшего свою семью от нападения со стороны группы мужчин.
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