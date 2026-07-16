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Daily Storm

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Путин потребовал сдавать жилье вовремя и качественно

Путин потребовал сдавать жилье вовремя и качественно

Россияне ежегодно вкладывают 15-16 триллионов рублей в эту отрасльСтроящееся жилье должно передаваться россиянам в установленные сроки и с надлежащим качеством.

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