Блогер «Голос Мордора»: покинувшие Россию поняли, что поставили не на ту сторону

В Россию начали возвращаться многие публичные личности, покинувшие страну после начала спецоперации. Они делали громкие заявления в адрес государства, но теперь стараются тихо проскользнуть в российскую повседневность и не привлекать к себе лишнего внимания.
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