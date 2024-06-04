Новосибирское водохранилище принимает вторую волну половодья

В настоящее время таяние снега в горных областях водосбора высотой до 2500 м практически закончилось, в створе Барнаула пик притока наблюдался 30 мая, приток к створу ГЭС все еще сохраняет повышенные значения и на 2 июня составляет 4680 м3/с.